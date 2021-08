Tóquio: Isaquias e Jacky se garantem na semi da canoagem velocidade A dupla brasileira se classificou à semi na noite deste domingo (1º) ao vencer as quartas de final com o tempo de 3min48s11. Isaquias e Goldman estão competindo juntos após lesão do medalhista olímpico Erlon Souza, parceiro de Isaquias na Rio 2016

