Tóquio registra 131 novos casos de coronavírus

Fontes no governo metropolitano de Tóquio informam que foram confirmados 131 novos casos de coronavírus no sábado (4). Trata-se do número mais alto desde a suspensão do estado de emergência em 25 de maio.

É o terceiro dia consecutivo que a contagem em Tóquio ultrapassa os 100 novos registros diários, elevando o total de diagnósticos positivos na capital japonesa para 6.654.

Autoridades estão alertando as pessoas que visitam locais de entretenimento noturno onde as infecções pelo coronavírus estão aumentando. A recomendação para estas pessoas é que escolham bares e casa noturnas onde medidas preventivas estão sendo praticadas.

Por Agência Brasil