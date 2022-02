Briga entre torcedores de Botafogo e Flamengo deixa feridos no RJ após clássico; veja vídeo A briga começou por volta das 22h, após os dois times se enfrentarem no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na zona norte da cidade, pelo Campeonato Carioca, com vitória do Flamengo: 3x1. Moradores da Rua Paulo VI relataram que um grupo com cerca de cem pessoas desceu da comunidade Morro Azul e a confusão tomou conta da rua.

