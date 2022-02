Torneio Interdistrital de Esporte 2022 é apresentado a administradores dos distritos de Porto Velho O evento esse ano será disputado nas categorias masculino e feminino, nas modalidades de futebol de campo e voleibol, sendo realizado em três etapas, com a primeira ocorrendo entre os dias 25 e 30 de março, no distrito de Extrema

O evento esse ano será disputado nas categorias masculino e feminino, nas modalidades de futebol de campo e voleibol, sendo realizado em três etapas, com a primeira ocorrendo entre os dias 25 e 30 de março, no distrito de Extrema

A 29º edição do Torneio Interdistrital de Esporte foi apresentada, na quinta-feira (17), aos administradores dos distritos de Porto Velho, localizados no eixo da BR-364 e na região do baixo Madeira. Na ocasião, foram detalhados o novo formato e estruturação do torneio para 2022.

O evento esse ano será disputado nas categorias masculino e feminino, nas modalidades de futebol de campo e voleibol, sendo realizado em três etapas, com a primeira ocorrendo entre os dias 25 e 30 de março, no distrito de Extrema. Já a segunda etapa ocorrerá no distrito de Calama, de 22 a 27 de abril. Por fim, a terceira etapa vai acontecer em Porto Velho, nos dias 20 e 21 de maio.

O secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), Edilson Pacheco, destacou que os técnicos da pasta já estão de posse de todas as informações, desde a estruturação até a execução do interdistrital para tirar dúvidas dos participantes.

Em 2022, a Semes realizará seletiva no baixo madeira, lançará a seletiva da BR-364 e promoverá o concurso musa em um novo formato. “Essa foi nossa primeira reunião, mas já estamos preparando, para o dia 15 de março, um congresso técnico, em que será definida a tabela de jogos, regulamento de abertura, de alimentação e outros assuntos pertinentes ao Interdistrital”, informou Pacheco.

Em seguida, o superintendente de Integração e Desenvolvimento Distrital, Cleberson Paulo Pacheco, se colocou à disposição para contribuir tanto com a Semes, como os administradores na realização do Torneio Interdistrital de Esporte.

A equipe técnica da Semes preparou uma pasta para cada participante, contendo as informações preliminares do Interdistrital, como as fichas de inscrições dos atletas e da comissão técnica, os termos de autorização que precisam ser preenchidos, além disso foi apresentada a infraestrutura que será ofertada pela prefeitura para o torneio, datas e locais de realização das atividades esportivas, número de participantes, e ainda esclareceu dúvidas com relação ao transporte, alojamento, alimentação e outros questionamentos que surgiram durante a reunião.

O novo formato do concurso da escolha de miss, que agora será para escolha de miss e mister, foi apresentado aos participantes. Só participarão atletas dos times em disputa e com idade mínima de 16 anos, com autorização dos pais.

Além da equipe técnica da Semes, do superintendente de Integração e Desenvolvimento Distrital, participaram da reunião os administradores dos distritos de Abunã, Calama, Cuniã, Extrema, Jaci-Paraná, Nazaré e São Carlos.

Via assessoria / Rondoniagora