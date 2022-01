Trabalhador esmagado por rolo compressor em obra do “Tchau Poeira” em Porto Velho é identificado

Trabalhador esmagado por rolo compressor em obra do “Tchau Poeira” em Porto Velho é identificado Vítima tinha 35 anos e era morador de Ouro Preto do Oeste (RO). Ele estava em Porto Velho a trabalho.

O DER fazia trabalho de recapeamento asfáltico em parceria com a prefeitura da capital, com o programa “Tchau Poeira”, e Edmar era o responsável pela máquina que espalha o asfalto na via, quando sinalizava o local e foi atropelado pelo rolo compressor, tendo morte instantânea.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o atropelamento. No vídeo é possível ver quando a máquina segue em alta velocidade e o condutor não se atenta para o colega a frente, causando o acidente fatal.

A Polícia Militar fez o isolamento do local até a chegada da perícia criminal, e após os trabalhos de praxes o corpo foi removido pelo rabecão ao IML.

O condutor fez o teste do bafômetro dando resultado negativo para embriagues, e deverá responder por homicídio culposo no trânsito.

O Governo de Rondônia e Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), responsáveis pela obra, que informaram em nota que darão todo o suporte necessário para a família do servidor com assistência social, atendimento psicológico e providência do velório.

Confira abaixo a íntegra da nota