Trabalhadores do transporte coletivo encerram greve

Motoristas e cobradores do transporte coletivo de Porto Velho voltaram ao trabalho na manhã desta terça-feira (30), segundo informou a Secretaria Municipal de Transporte, Mobilidade e Transportes (Semtran). Eles decretaram greve na segunda-feira, mas aceitaram a proposta apresentada pelo Consórcio SIM e Prefeitura.

Para que os trabalhadores retornassem, foi fechado um acordo entre o Consórcio SIM e Prefeitura. Os salários atrasados serão pagos com recursos de uma ação impetrada pela empresa contra o Município. “Falta a ação ser homologada, e assim que isso acontecer, com os juros e correção, o valor aumenta e é com os juros que será pago o que está atrasado dos trabalhadores. Essa homologação também irá garantir o pagamento do salário até o mês de setembro, que é quando a nova empresa começa a operar na cidade”, explicou o presidente do Sintetuperon, Francinei Oliveira.

Nesta segunda-feira (29), através de um decreto, a Prefeitura autorizou o empenho para o pagamento do salário de abril, dentro do processo com o recurso inicial, na ação ganha contra o município. Segundo o sindicato, o prazo para que o dinheiro seja depositado na conta do trabalhador é de 14 dias.

rondoniagora