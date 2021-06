Trabalho conjunto entre Detran e Polícia Militar tem reconhecimento da população de Rondônia

Trabalho conjunto entre o Detran Rondônia e a Polícia Militar do Batalhão de Trânsito tem reconhecimento da população dos municípios atendidos com fiscalização de trânsito

O Governo de Rondônia ressalta o sucesso das missões para fiscalizar o trânsito em conjunto entre o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Polícia Militar que teve início no dia 21 de junho na regional de Jaru, onde foram atendidos na primeira semana os municípios de Machadinho d’Oeste, Vale do Anari, Ouro Preto do Oeste e Jaru. A população atendida elogiou e agradeceu a ação que levou mais segurança para as localidades atendidas.

O diretor-geral do Detran, Neil Aldrin Faria Gonzaga, disse que as missões conjuntas entre a autarquia e o Batalhão de Trânsito (BPTran), atingiu o objetivo que é levar segurança viária aos munícipes. “A resposta do nosso trabalho veio por parte da população atendida que agradeceu a presença do Estado, por meio do Detran e da Polícia Militar trabalhando em suas cidades”.

Gonzaga, disse ainda que durante as fiscalizações que estão sendo realizadas, nenhuma reclamação foi registrada por parte dos moradores das cidades atendidas, pelo contrário, muitos fizeram questão de elogiar a ação do Governo do Estado. “Quero agradecer o governador Marcos Rocha pelo apoio às ações realizadas pelo Detran a fim de garantir a segurança viária no Estado, bem como a Polícia Militar pela parceria”.

O diretor técnico de Fiscalização e Ações de Trânsito (Dtfat) e coordenador da Operação Lei Seca em Rondônia, Welton Roney Nunes Ribeiro, destacou o sucesso da retomada das fiscalizações, após uma parada por causa do período pandêmico, mencionando a importância do trabalho para a redução dos acidentes e mortes no trânsito.

Ribeiro, comentou que as missões executadas estimulam a regularizações de veículos e motoristas, além de promover a presença do Estado no seguimento de segurança no trânsito em todo o Estado. “A missão iniciou pela região Central de Rondônia e terá continuidade no segundo semestre com cronograma estendido para todas as regiões”.

De acordo com o diretor da Dtfat, as duas missões estão sendo realizadas simultaneamente, sendo a Regional Café no período de 26 de junho a 2 de julho e atenderá às cidades de Cacoal, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste. E a Regional do Cone Sul de 29 de junho a 3 de julho e vai atender as cidades de Vilhena, Colorado do Oeste e Cerejeiras.

A Regional Zona da Mata será atendida no período de 6 a 10 de julho e vai fiscalizar o trânsito de Rolim de Moura, Nova Brasilândia e Alta Floresta d’Oeste. A Regional Vale do Jamari, será atendida no período de 13 a 17 de julho, com fiscalizações em Ariquemes, Monte Negro, Buritis e Campo Novo de Rondônia.

Já a Regional Central a fiscalização ocorrerá de 13 a 17 de julho e vai atender Ji-Paraná e outros municípios que estão sendo definidos e finalizando a 1ª fase da Missão com a Regional do Vale do Mamoré de 20 a 24 de julho, com fiscalizações em Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Em seguida inicia-se a 2ª fase da missão seguindo o mesmo cronograma de trabalho da fase inicial.

O comandante da equipe do BPTran, tenente PM Antônio Garibalde que atua na Regional de Jaru, ressaltou a importância do trabalho de fiscalização de trânsito nos municípios, tanto na Capital quanto no interior e afirmou que a ordem para toda a equipe é “respeito e cordialidade com o cidadão, sempre”, disse.

A população retribuiu agradecendo ao Governo do Estado. Luiz Carlos Gonçalves, é funcionário de uma empresa de telefonia, fez questão de dizer ao ser abordado durante uma fiscalização em Jaru, que gostou de ver a presença dos agentes do Detran e da Polícia Militar atuando na cidade em que mora, pois se sente mais protegido e elogiou o Governo do Rondônia. “Apesar de ser outro município, o Estado é o mesmo, e a população se sente mais segura”.

O gerente comercial, Roni Ronaldo da Silva, morador de Machadinho d’Oeste gostou de ver as equipes integradas de Porto Velho realizando a fiscalização na cidade. “Acho muito positivo, principalmente porque nos últimos dias ocorreram acidentes onde pessoas perderam a vida. A gente percebe muita imprudência no trânsito, sem falar o combate à ilegalidade”, disse.

O morador também destacou que a lei deve ser cumprida por todos, principalmente os condutores de veículos, pedestres, ciclistas e motociclistas. “É muito bom saber que o Estado está presente de forma efetiva em Machadinho d’Oeste”, destacou.

O vendedor autônomo, Orlandino Mendonça Leão, também elogiou a presença dos agentes de trânsito, dizendo que com a pandemia as blitzes foram suspensas e ocorreram muitos acidentes de trânsito na cidade, inclusive causados por condutores sob efeito de bebida alcoólica e lamentou que infelizmente nem todo mundo tem a consciência de que se beber não deve dirigir.

Bruna Pereira é funcionária de um supermercado local, ao ser abordada, gostou de ver as equipes do Detran e Polícia Militar unidas para fiscalizar o trânsito nos municípios e na cidade onde mora. Diz que se sentia mais segura e comentou que nos finais de semana ocorreram mais acidentes, tendo em vista que muitas pessoas consomem bebida alcoólica, dirigem e acabam ocorrendo fatalidades.

Via Secom