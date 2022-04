Tráfico: operação cumpre mandados no condomínio Morar Melhor

Policiais da 7ª Delegacia de Polícia de Porto Velho, coordenados pelo delegado Victor de Santana Menezes, deflagraram na manhã̃ desta terça-feira (26), a Operação Séptimus, em combate ao tráfico de drogas, no condomínio Morar Melhor, localizado na zona sul da capital. Foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão e prisão.

De acordo com a Polícia Civil, o inquérito policial apresentou indícios de que um grupo criminoso comandava o tráfico de drogas na região e era o responsável por diversos crimes como estelionatos, roubos e entre outros delitos.

Com o avanço das investigações, o delegado representou por sete mandados de buscas e apreensão e um mandado de prisão.

Nesta manhã, aproximadamente 50 policiais civis, com apoio do Núcleo de Operações com Cães do Departamento de Narcóticos (NOC) do Denarc, Coordenadoria de Operações Especiais (CORE) e outras unidades cumpriram as ordens judiciais.

A ação resultou na recuperação de diversos objetos furtados. Os policiais apreenderam ainda, máquinas de cartões de crédito utilizadas no comércio de drogas e dinheiro oriundo do tráfico.

