Tragédia no Rio Machado: irmãos morrem afogados e são encontrados abraçados

Uma tragédia ocorrida neste domingo, com a morte por afogamento de dois irmãos, deixou a população de Ji-Paraná comovida. As vítimas, um jovem de 19 anos e uma criança de 10 anos, tomavam banho no Rio Machado e o irmão mais novo, que não sabia nadar, começou a afogar-se após escorregar em uma pedra. O mais velho, que também não sabia nadar, tentou, no desespero, salvar o irmão. Ambos sumiram nas águas e foram encontrados mais tarde, pelo Corpo de Bombeiros, abraçados.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, no momento do resgate o irmão mais novo acabou se soltando do outro corpo. O episódio também foi registrado pela Polícia Militar que, por sua vez, também solicitou o apoio da Polícia Técnica. O primeiro corpo encontrado é de Lucas Bayer. Não foi informado o nome do irmão mais novo que ainda não foi encontrado após soltar-se do corpo da vítima mais velha e submergir. As buscas continuam na manhã desta segunda-feira.

Com informações do Plantão Central

Foto: Plantão Central