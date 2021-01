“Transparência na aplicação de recursos públicos e combate a corrupção” foram temas de reunião entre Governo e prefeituras

A transparência da aplicação de recursos públicos, o posicionamento firme contra corrupção e a entrega de resultados pelo Governo de Rondônia nortearam a reunião realizada nesta semana entre a equipe do Poder Executivo Estadual e os prefeitos dos municípios localizados ao longo da BR-429 para alinhamento de ações.

Estiveram presentes o prefeito de Alvorada d’Oeste, Vanderlei Tecchio, de São Miguel do Guaporé, Cornélio Duarte, de Seringueiras, Armando Bernardo, de São Francisco do Guaporé, Tinoco (Alcino Bilac Machado) e o de Costa Marques, Vagner Miranda, o Mirandão. Eles destacaram a importância do trabalho em parceria e que acreditam neste Governo. ‘‘É um trabalho sério, honesto, que pensa nas famílias’’, considera o prefeito de Costa Marques.

Recepcionados pelo governador de Rondônia em exercício, José Jodan, juntamente com representantes do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), e da Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater), foi reforçado aos prefeitos que a ordem no Governo é que haja alinhamento para benefício da população em todos os municípios.

Em resposta à solicitação dos prefeitos, José Jodan afirma: “O alinhamento está sendo feito”, e anunciou a presença mais intensa do Governo em ações nos municípios. ‘‘O governador Marcos Rocha estará visitando os municípios, acompanhando as ações de Governo e firmando parceria com os prefeitos eleitos e reeleitos’’, disse José Jodan.

Governo tem a missão de desenvolver todo o Estado em diferentes áreas de atuação

A intensificação das ações acompanha um trabalho que desde o início é planejado e executado em todo o Estado. O governador, Marcos Rocha anunciou este mês que já ultrapassou 50% da execução do Plano Estratégico e em 2021 a meta é continuar executando as ações que foram planejadas para a gestão.

Os prefeitos solicitaram cooperação para recuperação da malha viária e pontes. O diretor do DER, Elias Rezende, colocou o Departamento à disposição para receber as propostas através de Termos de Cooperação e ajudar no que for possível. Ele lembrou que há diversas frentes de trabalho em ação em vários municípios do Estado.

O Governo, além de recuperar as estradas estaduais, também têm ajudado as prefeituras a melhorar a malha viária municipal, a exemplo do que acontece em Porto Velho, na Estrada do Belmont, e na RO – 470, rodovia estadual que liga Vale do Paraíso a Ouro Preto do Oeste, onde por ordem do governador serão recuperados cerca de 2.500 metros que adentra o perímetro urbano de Vale do Paraíso.

O presidente da Emater, Luciano Brandão, também recordou as ações do Governo no setor produtivo e já garantiu que melhorias estão programadas para este ano, como a reforma dos escritórios da Emater no interior para melhor atender os produtores, distribuição de mudas e de equipamentos. ‘‘Esse é um Governo contra a corrupção, sem espaço para coisas erradas, somos um Governo com muitas entregas’’, avaliou Luciano.

José Jodan finalizou a reunião destacando que o envolvimento de todos na missão de fortalecer o Governo de Rondônia, dará a Rondônia mais condições para investir em ações que beneficie toda a população rondoniense.

Fonte: Vanessa Moura/Secom