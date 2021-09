Tratorcampo, ATFC e Barcelona são campeões da Copa Parque Embratel de Futebol Society 2021

A Copa Parque Embratel de Futebol Society terminou no último sábado com a realização das finais dos três torneios que sagraram campeões o Tratorcampo no Torneio Aberto, a ATFC no Torneio Máster, e o Barcelona no Torneio Feminino. Campeões e vices serão os representantes de Vilhena nas competições regionais da modalidade.

A primeira decisão foi a do Torneio Feminino entre Barcelona e Real Society/Posto de Molas Maringá que terminou no empate sem gols. Nos pênaltis, o Barcelona venceu 10-09 e conquistou o título.

O título do Torneio Máster ficou com a ATFC que venceu o Parque Embratel pelo placar de 2-1, levantou o troféu, e recebeu prêmio de R$ 1.600,00 e um kit de uniforme completo. O vice recebeu prêmio de R$ 800,00 e kit de uniforme.

O campeão do Torneio Aberto foi o Tratorcampo que venceu na decisão a Atlética Academia por 2-1. Além do troféu levantado e das medalhas recebidas, o campeão recebeu prêmio de R$ 2 mil e um kit de uniforme. Já ao vice-campeão foi entregue prêmio de R$ 1 mil e um kit de uniforme.

Artilheiros e melhores goleiros

Os artilheiros e melhores goleiros de cada torneio receberam medalhas e uma bola oficial.

TORNEIO ABERTO MASCULINO

Artilheiro: Jonathan Pato – ATFC

Melhor goleiro: Cowboy – Tratorcampo

TORNEIO ABERTO FEMININO

Artilheira: Erikinha – Real Society/Posto de Molas Maringá

Melhor goleira: Kauane – Barcelona

TORNEIO MÁSTER

Artilheiro: Edilsinho – ATFC

Melhor goleiro: Valdo – ATFC

Via Folha do Sul