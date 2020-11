TRE-RO esclarece dúvidas de eleitores sobre o 2º turno em Porto Velho

A juíza eleitoral da 20ª Zona Eleitoral, Fabiola Cristina Inocêncio concedeu na manhã desta quinta-feira (26), entrevista para uma emissora de TV local sobre as dúvidas de eleitores relacionadas ao aplicativo e-Título e às orientações gerais do 2º turno das Eleições Municipais 2020.

Durante a entrevista, a magistrada reforçou que a votação ocorrerá no próximo domingo, 29 de novembro, das 07h às 17h, no qual o horário de 07h às 10h continua sendo preferencialmente aos eleitores acima de 60 anos.

As orientações ao eleitor são as mesmas da votação anterior. “Todo eleitor deve comparecer à sua seção eleitoral com máscara, com seu documento oficial com foto para se identificar. Se ele já tiver feito a biometria, pode utilizar o aplicativo da Justiça Eleitoral, o E-Título; bem como uma caneta, pois ele assinará o caderno de votação”, ressalta a juíza eleitoral, Fabíola Cristina.

e-Título

Com relação ao aplicativo e-Título, a juíza orienta que os eleitores não deixem para a última hora para fazer o download gratuito do documento digital, que substitui o título eleitoral e dispensa a impressão de uma segunda via.

Quem quiser baixar a ferramenta para utilizar no segundo turno deverá fazê-lo o mais rápido possível. A habilitação das funcionalidades da plataforma estará disponível para download até as 23h59 deste sábado (28). A medida visa garantir que o usuário que precisa do serviço no domingo tenha uma melhor experiência. No domingo (29), só quem já tiver baixado o app poderá utilizar as funcionalidades. Serão permitidos apenas o download e a atualização da versão.

O aplicativo também informa o endereço do local de votação e fornece informações sobre a situação eleitoral, além de permitir que o eleitor emita as certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais. Essas declarações são emitidas por meio do QR Code do aplicativo, o que possibilita a leitura pelo próprio celular.

Via Assessoria/TRE-RO