TRE-RO participará do seminário ‘ Transformações na comunicação, novos paradigmas pós-pandemia’

A Justiça Eleitoral em Rondônia irá participar do Seminário nacional “Transformações na Comunicação: Novos paradigmas pós-pandemia nos dias 19 e 20 de janeiro. O evento é realizado em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel). Será um evento híbrido, presencial – respeitando as regras sanitárias e número reduzido de participantes, e terá participação remota, via Zoom, além da transmissão pelo Youtube.

O seminário terá como objetivo debater o cenário da comunicação no ano de 2020, no contexto da pandemia da Covid-19, abordando a interlocução da Justiça Eleitoral brasileira, que teve o desafio de informar ao eleitorado sobre a importância da sua participação no processo democrático e, ao mesmo tempo, prestar contas dos protocolos sanitários adotados para resguardar a saúde de todos os envolvidos no processo eleitoral.

Eleições em tempos de pandemia

Em 2020, o TRE-RO realizou um bate-papo com transmissão no Youtube, cujo tema foi: “O Judiciário, advocacia e academia em tempos de coronavírus: passado, presente e futuro”, no qual abordou as principais mudanças ocorridas com a chegada do coronavírus e as lições a serem aprendidas após a passagem do vírus.

Antes da pandemia, “as pautas eram relacionadas à inteligência artificial, construção de direitos fundamentais através da jurisprudência e de precedência. Em 30 dias, isso tudo mudou e violamos o código de processo civil, sem nenhuma deferência ao legislador, ao permitir por exemplo sustentação oral aqueles que estão na comarca. O código de processo civil não permite sustentação oral via videoconferência dos advogados, e após a violação ninguém reclamou, nem advogado, nem OAB, procuradores e Ministério Público”, ressaltou o presidente do TRE-RO, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia.

Fonte: SCS/TRE-RO