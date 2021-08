Três jogos fecharam ontem a primeira semana de disputas da Copa Cidade de Futsal 2021

Três jogos disputados ontem, quinta-feira 26, no Ginásio Poliesportivo Jorge Teixeira de Oliveira fecharam a primeira semana de duelos da Copa Cidade de Futsal 2021. De positivo, a qualidade técnica das equipes que protagonizaram duelos disputadíssimos, a diversidade representada pelas equipes das formadas por atletas indígenas que teve em quadra ontem a Aldeia Iquê que recebeu o apoio do grande maioria do público que vibrou a cada gol marcado. De negativo, a falta de respeito e de educação de alguns indivíduos que das arquibancadas arremessaram alguns objetos em quadra quando discordavam da decisão da arbitragem. Atos lamentáveis e inaceitáveis.

Falando de futsal. A bola rolou às 19h30 pelo Torneio Masculino com Deportivo Cemetra e Atlético Veneza-A em quadra. Com dois gol de Jeferson, dois de Roni e um de Luiz Henrique, o Deportivo venenu por 5-2. Jackson e Marcus Vinícius diminuíram para o Atlético Veneza-A.

Com o resultado o Deportivo Cemetra lidera o Grupo A com 3 pontos; o Atlético Veneza-A é último colocado, ainda sem pontuar.

Na partida das 21h15, o Gama Imóveis/Titanium superou o Real Futsal por 3-2 com gols de Emerson Espeto, Tukinha e Pablo Eduardo. Paulo Ricardo e Ronel diminuíram para o Real Futsal.

Pelo Torneio Feminino o MAF/Atlético FC venceu a Aldeia Iquê TSN por 5-3. Destaque para Kamilly e Keline que marcaram duas vezes cada. Heloýsa também balançou as redes. Os gols da Aldeia Iquê TSN foram marcados todos no segundo tempo por Neniane, Aldinei e Luamar.

No Torneio Feminino os confrontos acontecem entre os grupos, ou seja, as equipes do Grupo A jogam com os Times do Grupo B.

Com a vitória o MAF/Atlético FC lidera o Grupo B com 3 pontos. Já a Aldeia Iquê TSN é última colocada no Grupo A.

Confira a tabela de jogos para a próxima semana:

TORNEIO MASCULINO

Segunda-feira (30)

19h15 – Emigrante FC x Atlético Power

21h15 – 16 De Julho Colorado x Villa Real Futsal

Terça-feira (31)

19h15 – Atlético Veneza A x Arsenal FC Vilhena

20h15 – Águia Dourada x Elite FC

21h15 – Real Futsal /Conesul Veículos x MBJ

Quinta-feira (02)

19h15 – Real Futsal/RD Farma X Emigrante FC

21h15 – Madrid Futsal X Pró Álcool FC

TORNEIO FEMININO

Segunda-feira (30)

20h15 – Real Futsal/RD Farma X Colorado

Quinta-feira (02)

20h15 – Aldeia Iquê TSN X Masutti A

Via Folha do Sul