Três jovens são executados em casa da Zona Leste de Porto Velho

Três jovens identificados como Cláudio Xavier Gomes, 18 anos, Gabriel Correia de Almeida, 21 anos e Thiago Souza, 20 anos, foram mortos a tiros na madrugada desta terça-feira (22), em uma residência localizada na Rua Castilho com Lúcia de Carvalho, no bairro Teixeirão, Zona Leste de Porto Velho.

Segundo a ocorrência, os três jovens estavam em frente de uma casa, quando em determinado momento, dois carros, de cor branca e vermelha, chegaram ao local.

Os ocupantes desceram dos veículos, e armados, foram em direção ao trio, que correu para dentro da casa, mas foram mortos com vários tiros.

A PM foi acionada até o local e encontrou o corpo de Thiago dentro do guarda-roupa, de Gabriel, sobre a cama e Cláudio, no chão. Cápsulas de pistola calibre 9mm foram achadas no local do crime.

Agentes da Delegacia Especializada Em Crimes Contra a Vida (DECCV) estiveram no local e iniciaram as investigações.

