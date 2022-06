Três passeios românticos em Dubai

Dubai é um destino mágico para você conhecer. As construções gigantescas, as praias, o luxo que envolve a cidade dentro e fora dos hotéis são alguns dos motivos para que todos os anos turistas de diferentes locais do mundo procurem a capital dos Emirados Árabes Unidos para conhecer.

No entanto, nem só de ostentação vive Dubai, existem também passeios românticos para fazer a dois, com seu amor. Apresentaremos três dicas aqui e também como encontrar promoção de passagem aérea.

Downtown Dubai

O Downtown Dubai ou o Centro de Dubai é uma região movimentada e muito frequentada. Rodeada de prédios modernos e de arquitetura arrojada, ela possui alguns encantos para serem aproveitados a dois.

Que tal tomar um café sofisticado no Emaar Boulevard? Sentar, conversar, saborear o café e ver as pessoas, cada uma em seu ritmo. Compre seu bilhete com a Copa Airlines, junte seu amor e aproveite esse passeio.

Outra opção no Centro é assistir a uma apresentação na Ópera de Dubai. Ela tem apresentações de dança, ópera e musicais na construção é impressionante e inspirada nos veleiros. É de impressionar qualquer crush.

Burj Khalifa

Falando em impressionar, que tal conhecer o Burj Khalifa. Ele é o maior arranha-céu já construído pelo ser humano, com 828 metros de altura e 160 andares. Nada simples, não é mesmo?

Além de observatórios panorâmicos nos andares 43, 76, 123 e 124, o prédio abriga o famoso e luxuoso Hotel Armani, idealizado pelo ícone da moda Giorgio Armani. As diárias custam cerca de R$ 3 mil.

O hotel ocupa 11 andares do prédio e conta com muitas opções de lazer, como spa e o conhecido Armani Privé, o mais famoso clube noturno da cidade. Um cenário perfeito para você pedir seu amor em namoro ou casamento.

Gostou das dicas? Compre suas passagens aéreas e prepare o bolso, pois nada em Dubai é barato, mas com toda a certeza será uma experiência única para o casal.

Como encontrar promoção de passagem aérea

Uma dica legal e poder te ajudar a economizar na hora de comprar sua passagem aérea Miami ou qualquer outro destino é procurar por aeroportos alternativos próximos do seu local de destino.

Um exemplo é Campinas e São Paulo. Muitas vezes para descer em Campinas acaba ficando mais caro do que em São Paulo, porém as cidades ficam a cerca de 1h uma da outra. O Google Flight ajuda bastante a encontrar o mapa dos aeroportos da região e as alternativas.