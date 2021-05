Três pessoas ficam feridas em acidente entre carro e caminhão na RO 481

Um acidente na RO 481, em São Miguel do Guaporé, deixou três pessoas levemente feridas na manhã desta quinta-feira (27). O acidente aconteceu por volta das 07h40 e envolveu um carro modelo Fiat Uno e um caminhão M.Benz.

Segundo informações, o veículo Uno conduzido por Valdemar C. S., 72 anos, tentou realizar ultrapassagem em um caminhão, momento que o outro condutor do caminhão M.Benz, José, 67 anos, que trafegava sentido contrário tentou evitar a colisão frontal com o automóvel, perdeu a direção vindo a tombar, como também o Uno que acabou capotando na via.

As vítimas do veículo Uno foram identificadas por Marlene, Valdivina, 73 anos e Valdemar que era o motorista do automóvel, e ambos foram encaminhados ao hospital local devida às lesões.

Via rotacomando.com.br