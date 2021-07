Triatlo movimenta mês de julho em Porto Velho

Cerca de 150 atletas estiveram disputando o segundo simulado Suasnegs de triatlo em Rondônia. As competições aconteceram dentre o dia 26 de junho e 11 de julho. Participaram atletas desde o sprint até iniciantes. A competição foi dividida em três fins de semana devido aos critérios referentes a covid-19.

Destaque para uma das chegada do masculino, onde Luquinhas, de 12 anos, superou o master Hirley Freitas, de 42 anos. Eles competiam em categorias diferentes, mas os tempos de chegada foram similares: 55m30, do jovem, e, 55m31, do master.

No segundo fim de semana de competição, Miqueias Benício venceu no masculino com o tempo de 1h14 min percorrendo 750m de natação, 20km de bicicleta e cinco km de corrida. No feminino, Mileide Auler venceu com 1h32min de prova.

No último dia das disputa, Giovane Castro, do Nadar, foi o campeão dentre os iniciantes e, no feminino, Elen Oliveira foi quem levou. Ainda houve a vitória de Caio Júnior, no meio sprint masculino, e Mariana Costa venceu no feminino.

Cerca de 60 atletas participaram da prova de sprint. Percorrendo 750 metros de nado, 20 km de pedal e cinco de corrida. 45 atletas, em média, disputaram o meio sprint e 40 a prova para iniciantes. Ainda houve a participação de crianças e bebês, em prova lúdica própria a elas, segundo os organizadores.

Veja a classificação final do primeiro dia de disputas:

Categoria masculino A

Lucas Oliveira/ Tempo geral : 55″30

Jean Lima/Tempo geral: 57″54

André Luis/Tempo geral: 1’03″27

Gledston Rocha/Tempo geral: 1’06″50

Categoria masculino B

Hirley Freitas/Tempo geral : 55″31

Idevanilton Correia/Tempo geral: 59″11

Gean Rocha/Tempo geral: 1’03″54

Eder Jr/Tempo geral: 1’11″59

Edi Carlos/Tempo geral: 1″35’18

Meio Sprint Femino

Ruth Cabreira/Tempo geral : 1″14″00

Claudiane/Tempo geral: 1h20″23

Yvonete/Tempo geral: 1’41″00

Via Globoesporte.com