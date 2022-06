Tribunal de Contas de Rondônia aprova o balanço fiscal do Governo do Estado nos exercícios de 2018 a 2020

A apreciação foi feita pelos sete conselheiros durante a sessão especial do Pleno do TCE-RO

Por unanimidade as contas do governo estadual, referentes aos exercícios 2018, 2019 e 2020, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO.

A apreciação foi feita pelos sete conselheiros durante a sessão especial do Pleno do TCE-RO para emissão do parecer prévio das contas do Governo de Rondônia que ocorreu nesta quarta-feira (29).

A sessão presencial também foi transmitida em tempo real pelo canal do TCE, com link disponibilizado pela plataforma YouTube (http://www.tce.ro.gov.br/arquivos/Diario/Pautas/2022-2-1.pdf).

Acompanharam a sessão comandada pelo Conselheiro Paulo Curi Neto, presidente do TCE-RO, Ivonete de Melo, Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas – MPC-RO, Francisco Lopes Netto, Controlador-Geral do Estado – CGE-RO e Jurandir Dada, Contador Geral do Estado – COGES.

