Trump vai pedir que chineses vendam TikTok; Microsoft quer comprar

O presidente americano, Donald Trump, pode dar um passo além em sua disputa contra o app de vídeos TikTok e seus donos chineses, a startup ByteDance. Segundo a agência Bloomberg e o jornal The Wall Street Journal, o presidente vai solicitar à empresa que venda sua participação no TikTok para que o aplicativo possa continuar sendo autorizado dentro dos Estados Unidos.

A Casa Branca e o presidente ainda não confirmaram a informação. Nas últimas semanas, Trump e assessores do governo americano vêm fazendo repetidas declarações contra o TikTok e afirmando que estudam proibir o aplicativo para usuários americanos.

A americana Microsoft seria uma das companhias que avaliam a possibilidade de comprar o TikTok, segundo fontes informaram ao jornal The New York Times e à agência Bloomberg. As empresas, inclusive, já estariam em conversas para um potencial negócio.

A Microsoft é atualmente mais presente no mundo corporativo, sendo dona de programas como o pacote de produtividade Office e o sistema operacional Windows, além da rede social LinkedIn. A empresa também ganhou visibilidade nos últimos anos em setores como games, com a plataforma do Xbox, e em seus serviços de nuvem corporativa.

Acusações de espionagem

O argumento do governo americano é que a ByteDance, startup mais valiosa do mundo e dona do TikTok, tem sede na China e estaria usando o app para espionar usuários americanos e empresas do país e, depois, repassando os dados ao governo do presidente chinês Xi Jinping. O TikTok argumenta que não fornece dados de usuários ao governo chinês.

Nesta sexta-feira, 31, Trump já havia dito novamente a jornalistas que está estudando possibilidades para a situação do TikTok. “Estamos analisando o TikTok. Talvez possamos banir o TikTok”, disse. “Talvez façamos outras coisas, há algumas opções. Mas muitas coisas estão acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer. Estamos analisando uma série de alternativas no que diz respeito ao TikTok.”

Por Exame