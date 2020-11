Trump vence no Alasca e vai a 217 votos no Colégio Eleitoral; resultado não altera vitória de Biden

Democrata tem 290 votos no Colégio Eleitoral, 20 a mais do que o necessário para ser eleito o 46º presidente dos EUA. Apuração do resultado ainda não terminou na Geórgia e na Carolina do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, derrotou Joe Biden no Alasca, conquistou os 3 delegados do estado e foi a 217 votos no Colégio Eleitoral.

A vitória já era esperada e não altera o resultado da eleição presidencial americana, pois Joe Biden tem 290 votos no Colégio Eleitoral, 20 a mais do que o necessário para ser eleito o 46º presidente dos EUA.

Derrotado, Trump ainda não reconheceu o resultado e disse que vai recorrer à Justiça. Sem apresentar provas, o atual presidente reclama de uma suposta fraude na apuração de alguns estados em que perdeu. Até agora, nenhuma autoridade reportou qualquer irregularidade na contagem dos votos.

Com 75% dos votos projetados no Alasca, Trump tem 56,95% dos votos e Biden, 39,11% (17,84 pontos percentuais de vantagem).

Apesar de a contagem dos votos ainda não ter terminado no estado, a agência de notícias Associated Press confirmou a vitória do republicano.

A AP também projetou a vitória de Dan Sillivan para a vaga de senador que estava em disputa no estado. O republicano tem 57,52% dos votos, contra 27,51% do democrata Al Gross.

A projeção do resultado feita por estatísticos a serviço de institutos e meios de comunicação não é oficial, mas historicamente é aceita pela sociedade americana em eleições presidenciais (entenda como funciona).

Geórgia e Carolina do Norte

A apuração dos resultados ainda não terminou em dois estados: Geórgia (16 votos no Colégio Eleitoral) e da Carolina do Norte (15 votos).

Geórgia (99% dos votos projetados): Biden agora lidera por 0,28 ponto percentual (49,52% x 49,24%)

Carolina do Norte (99% dos votos projetados): Trump lidera por 1,34 ponto percentual (50,06% x 48,72%)

A Carolina tem uma vaga para o Senado em disputa, e o republicano Thom Tillis lidera com 48,70% dos votos (contra 46,96% do democrata cal Cunningham).

A Geórgia tem duas vagas para a casa em disputa, e o estado deve decidir qual partido vai ficar com o comando do Senado pelos próximos anos.

Se Biden vencer na Geórgia e Trump, na Carolina do Norte, o placar final no Colégio Eleitoral ficará 306 votos para o democrata contra 232 para o republicano.

Fonte: G1