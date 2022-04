Turista de Rondônia é atacado por tubarão em Fernando de Noronha

Luis Eduardo Barbosa, de 34 anos, foi mordido ontem por um tubarão em Fernando de Noronha, onde passava férias com sua mãe. O turista de Porto Velho teve um tendão do pé rompido e pode precisar de cirurgia, mas recebeu alta após o atendimento inicial. Luis chegou em Noronha na última quarta-feira (20). Ontem, quando aconteceu o acidente ele fazia um passeio chamado “Ilha Tour”, que costuma ser feito no primeiro dia de viagem por passar por quase todas as praias, dando um panorama geral da ilha.

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2022/04/22/turista-e-atacado-por-tubarao-em-fernando-de-noronha.htm

Sara Baptista

Do UOL,em São Paulo