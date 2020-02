Turista fica sem pernas após ser atropelada duas vezes pelo metrô

Visaya Hoffie, uma jovem australiana de 23 anos, quer processar o metrô de Nova York, após ter ficado sem as duas pernas do joelho para baixo, após ser atropelada por duas carruagens diferentes do metrô da cidade americana.

De acordo com o Daily Mail, a jovem residente em Brisbane, alega que tropeçou e caiu na linha antes de ter sido atropelada.

“Depois do primeiro metrô ter deixado a estação depois de me atropelar, fiquei na linha durante algum tempo até o segundo vagão chegar, me atropelando novamente”, escreveu a jovem na ação judicial que já interpôs no Supremo Tribunal de Manhattan contra o Port Authority, da Metropolitan Transport Authority, informa o New York Post.

Visaya diz ainda, na ação, que a estação estava bem iluminada e que havia sensores nas linhas para detectar objetos que não estavam funcionando. A vítima pediu para serem visualizadas as imagens de vigilância da estação no momento do incidente, que ocorreu na madrugada do dia 11 de janeiro, por volta das 4h00.

Visaya já foi submetida a várias cirurgias devido ao acidente e ainda não tem uma previsão de quando poderá ter alta.

Notícias ao Minuto Brasil