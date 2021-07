Turistas caem de falésia após balanço em que andavam arrebentar

O balanço ‘Extreme Swing’ fica no Sulak Canyon, na região russa do Daguestão

Um balonço, na ponta de uma falésia, arrebentou enquanto duas mulheres experimentavam a atração turística, na Rússia.

O balanço ‘Extreme Swing’ fica no Sulak Canyon, na região russa do Daguestão.

Duas mulheres estavam balaçando quando o balanço partiu e as duas caíram da falésia.

Apesar do susto inicial, as duas acabaram tendo apenas alguns ferimentos, uma vez que caíram numa pequena plataforma de madeira instalada logo após a ponta do penhasco.

O Ministério do Turismo do Daguestão disse ter conhecimento do incidente e informou que o balanço “não cumpria as normas de segurança oficiais”.