Twitter deve aceitar ser comprado por Elon Musk por US$ 43 bilhões Pessoas familiarizadas com a negociação disseram à Reuters que negócio pode ser anunciado ainda nesta segunda-feira (25); "É sempre possível que acordo colapse no último minuto", ponderam

O Twitter está prestes a fechar uma venda para Elon Musk por cerca de US$ 43 bilhões (equivalentes a quase R$ 210 bilhões) em dinheiro, o preço que o CEO da Tesla chamou de sua “melhor e final” oferta pela rede social, disseram à Reuters pessoas familiarizadas com o assunto.

O Twitter pode anunciar o acordo de US$ 54,20 por ação ainda nesta segunda-feira (25), quando seu conselho se reunir para recomendar a transação aos acionistas do Twitter, disseram as fontes. É sempre possível que o acordo desmorone no último minuto, acrescentaram as fontes.

Musk, a pessoa mais rica do mundo de acordo com a Forbes, está negociando a compra do Twitter a título pessoal e a Tesla não está envolvida no negócio.

Até agora, o Twitter não conseguiu garantir uma cláusula de “go-shop” sob seu acordo com Musk – que permitiria procurar outras ofertas uma vez que o acordo fosse assinado, disseram as fontes.

Ainda assim, o Twitter poderia aceitar uma oferta de outra parte pagando a Musk uma taxa de separação, acrescentaram as fontes.

As fontes pediram anonimato porque o assunto é confidencial. Twitter e Musk não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

As ações do Twitter subiram 4,5% nas negociações em Nova York antes da abertura da bolsa nesta segunda-feira, com as ações a US$ 51,15.

Musk disse que o Twitter precisa ser privado para crescer e se tornar uma plataforma genuína de liberdade de expressão.

O acordo aconteceria apenas quatro dias depois que Musk revelou um pacote de financiamento para apoiar a aquisição. Isso levou o conselho do Twitter a levar o acordo mais a sério e muitos acionistas pediram à empresa que não deixasse escapar a oportunidade de um acordo, informou a Reuters no domingo.

A venda representaria uma admissão do Twitter de que seu novo CEO, Parag Agrawal, que assumiu o comando em novembro, não está fazendo tração suficiente para tornar a empresa mais lucrativa, apesar de estar no caminho certo para cumprir as ambiciosas metas financeiras que a empresa estabeleceu para 2023.

As ações do Twitter estavam sendo negociadas acima do preço de oferta de Musk em novembro.

As táticas de negociação de Musk – fazer uma oferta e cumpri-la – lembram como outro bilionário, Warren Buffett, negocia aquisições. Musk não forneceu detalhes de financiamento quando divulgou pela primeira vez sua oferta pelo Twitter, deixando o mercado cético sobre suas perspectivas.

Via CNN Brasil