Ucrânia afirma que Rússia concordou em cessar-fogo para fuga de civis

O vice-primeiro-ministro ucraniano, Iryna Vereshchuk, disse que as forças armadas russas concordaram em parar de atacar áreas de corredores humanitários das 9h às 21h do horário local (das 4h às 16h no horário de Brasília) desta quarta-feira (9/3). As informações são da Reuters.

Segundo Vereshchuk, as rotas de evacuação serão abertas nas cidades de Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol, esta última alvo de ataques durante a terça-feira (8/3) .

Na madrugada desta quarta, sirenes alertaram para bombardeios aéreos na capital e em outras cidades ucranianas. Apesar disso, um conselheiro do ministro de Assuntos Internos da Ucrânia, Vadym Denysenko, disse para a mídia local que a noite foi “relativamente calma” se comparada com as anteriores, quando foram registrados diversos ataques no país.

Em casos raros, as zonas são organizadas apenas por uma das partes em conflito. Isso aconteceu com o transporte aéreo americano após o bloqueio de Berlim pela União Soviética, de 1948 a 1949. Diante do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o termo "corredores humanitários" tem sido utilizado no noticiário internacional para se referir à retirada de civis da área de conflito e para o fornecimento de suprimentos para as regiões ucranianas dominadas por tropas russas. Os corredores são zonas desmilitarizadas, ou seja, não são ocupadas por forças militares e funcionam como uma forma de acesso legal dos civis a áreas fora da guerra. A Organização das Nações Unidas (ONU) considera os corredores humanitários uma das formas possíveis de uma pausa temporária em um conflito armado. Os corredores são necessários quando as cidades estão sitiadas e a população está sem suprimentos básicos de alimentos, eletricidade e água. Para funcionar, todas as partes envolvidas no conflito concordam com a pausa temporária. Na maioria dos casos, os corredores humanitários são negociados pela ONU. Às vezes, eles também são criados por grupos locais. Eles podem ser usados também ​​para contrabandear armas e combustível para cidades sitiadas. Por outro lado, observadores da ONU, ONGs e jornalistas os utilizam para obter acesso a áreas contestadas. O acesso aos corredores humanitários é determinado pelas partes em conflito. Geralmente, é limitado a atores neutros, à ONU ou a organizações de ajuda como a Cruz Vermelha. Eles também determinam o tempo, a área e quais meios de transporte – caminhões, ônibus ou aviões – podem usar o corredor. Corredores humanitários foram criados desde meados do século 20. Durante o chamado "Kindertransport", de 1938 a 1939, crianças judias foram evacuadas para o Reino Unido de áreas sob controle nazista. Corredores humanitários também foram criados durante o cerco a Sarajevo, na Bósnia, entre 1992 e 1995, e para a evacuação da cidade de Ghouta, na Síria, em 2018.

A guerra na terça-feira (8/3)

A terça-feira ficou marcada pela reação em cadeia que a guerra causou. A palavra de ordem foi “proibir”. Os Estados Unidos proibiram que empresas norte-americanas comprem petróleo russo. A Rússia reagiu e proibiu a venda de matérias-primas — o Kremlin ainda vai divulgar quais são exatamente, e quais países escaparão do banimento.