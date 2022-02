Ucrânia diz que foi alvo de novo ataque russo com mísseis

Horas após o início das operações militares no leste da Ucrânia determinada pelo presidente russo, Vladimir Putin, o mandatário ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou rompimento das relações diplomáticas com a Rússia.

Em pronunciamento nesta quinta-feira (24/2), Zelensky pediu apoio de todos os militares e da população ucraniana e disse estar distribuindo armas para que todos possam se defender. O ucraniano ressaltou ainda que o país “não vai entregar sua liberdade”.

O governo ucraniano afirma que a invasão não se resume às regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, reconhecidas pela Rússia na segunda-feira (22/2).

“Levantaremos as sanções a todos os cidadãos da Ucrânia que estejam prontos para defender nosso país como parte da defesa territorial com armas na mão. Cortamos relações diplomáticas com a Rússia. Para todos aqueles que ainda não perderam a consciência na Rússia, é hora de sair e protestar contra a guerra com a Ucrânia”, escreveu nas redes sociais.