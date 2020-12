Última atualização do iOS mostra como Facebook rastreia seus passos

Você já sabe que o Facebook rastreia tudo que você faz, mas ver com os próprios olhos o que a rede social faz é novidade. A última atualização do iOS comprova todas as maneiras como o Facebook persegue seus passos.

O site Mashable, especializado em tecnologia e mídias sociais, esmiuçou essas ações que o Facebook faz com suas informações pessoais.

Na última segunda-feira (14), a Apple lançou oficialmente o iOS 14.3 e, com ele, veio com uma atualização da App Store que promete mudar para sempre a maneira como você vê seus downloads.

Agora, quando você baixa um aplicativo, a Apple oferece uma lista detalhada de “como os desenvolvedores podem lidar com seus dados”. E quando se trata da família de aplicativos do Facebook, você ficará assustado sobre como eles lidam com seus dados.

Rede social acessa até ‘e-mails e mensagens de texto’ John G. Mabanglo/EFE/EPA – 09.06.2020

O Facebook é dono do Instagram e do WhatsApp (bem como da Oculus e de vários outros serviços de marca). Mas o exame se concentra, primeiro, apenas no aplicativo principal do Facebook. Aqui, para o seu conhecimento, o Facebook confirmou à Apple que suas “práticas de privacidade podem incluir o manuseio de dados”. Isso mesmo, a rede social afirmou que pode mexer com suas informações.

Um aviso honesto: são muitos dados aos quais a plataforma tem acesso. Vai desde o seu número de telefone e contatos até a sua “localização precisa”, “informações confidenciais”, “dados de áudio” e “e-mails ou mensagens de texto”. É de levantar a sobrancelha mesmo: o Facebook põe as mãos em muitas informações.

O Facebook, aparentemente, não gostou muito da postura da Apple, que tornou público tudo o que a rede social acessa da sua vida. De acordo com a Bloomberg, o Facebook publicou um anúncio de página inteira nos jornais Wall Street Journal, New York Times e Washington Post para castigar a Apple, que teve a ousadia de destacar o que a plataforma faz com os dados do usuário.

É claro que o Facebook não moldou exatamente dessa forma a publicidade. Em vez disso, a empresa expressou sua oposição como uma postura ousada em favor de “pequenas empresas em todos os lugares”.

O Facebook tem uma longa história de não ser totalmente aberto, então é melhor você julgar a veracidade do anúncio por si mesmo (em inglês).

Se você quiser ver o que aplicativos específicos fazem com seus dados, depois de atualizar para iOS 13.4, vá até a App Store e pesquise o aplicativo em questão. Em seguida, role para baixo até a seção que diz “Privacidade do aplicativo” e clique em “Ver detalhes”.

Você pode não gostar do que verá, mas, daqui para frente, você não pode mais dizer que o Facebook não avisou você. Talvez, desta vez, você deva finalmente ouvir.

R7