Ultrapassagem pode ter sido a causa de tragédia em rodovia paulista; 40 morreram

Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou 40 mortos na manhã desta quarta-feira (25) em Taguaí, na região de Avaré (SP), segundo a Polícia Militar de São Paulo. A colisão aconteceu no km 172 da Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho.

Segundo o porta-voz da PM, tenente Alexandre Guedes, o local é de difícil acesso e as informações sobre o número de vítimas ainda podem mudar. Algumas pessoas ficaram presas às ferragens. Ainda conforme a polícia, 37 morreram no local e três a caminho ou no hospital.

O acidente aconteceu em um trecho de curva da Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho. A causa do acidente é investigada. A suspeita da polícia é que uma ultrapassagem teria provocado a colisão. Após o acidente, o caminhão invadiu uma propriedade rural.

Resumo:

Ônibus e caminhão colidiram em Taguaí (SP)

Acidente aconteceu por volta das 7h

40 pessoas morreram no local; há pessoas feridas

Ônibus levava cerca de 50 trabalhadores de uma empresa têxtil

Colisão ocorreu no km 172 da Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho

Uma lista recebida pelas equipes de resgate aponta que 52 trabalhadores estariam no ônibus, além do motorista. A polícia trabalha na identificação das vítimas.

A informação inicial, [seriam] funcionários de uma empresa, ao menos 53, não temos dados precisos, é uma região de difícil acesso. Pessoas socorridas para hospitais da região e outras estão recebendo socorro, presas nas ferragens”, informou o tenente Guedes.

Segundo os bombeiros, os funcionários eram levados para a empresa Stattus Jeans, em Taguaí. Os feridos estão sendo levados a hospitais de Taguaí, Fartura e Taquarituba.

O motorista do caminhão bitrem foi socorrido com vida e levado ao pronto-socorro de Fartura. O médico intensivista Gabriel Ortega conta que foi deslocado da UTI do hospital de Taquarituba para o pronto-socorro. De seis pacientes levados ao hospital pela manhã, dois morreram no caminho.

Fonte: Painel Político com G1