União de SINJUR, SINDLER, SINTEC E SINSEMPRO, criam comissão e emitem documento único relacionado a transposição dos servidores do ex-Território de Rondônia

Para dirimir quaisquer questões relacionadas à transposição dos servidores públicos de Rondônia, do ex-território (1981 até 1991), o parlamentar federal solicitou que as entidades representativas, unidas, através dos seus jurídicos, apresente uma proposta formal, que será entregue ao ministro Paulo Guedes e norteará a nova comissão técnica da transposição em Brasília, por determinação do presidente Jair Bolsonaro.