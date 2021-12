Unidade Socioedutiva de Cacoal é transformada com união de servidores, investimentos do Estado, município e a sociedade

Quando assumiu a direção-geral da Unidade Socioeducativa de Cacoal (Uscac), em 2019, a servidora Elza Guarda Bello Freitas, em parceria com o diretor de Segurança, Hilquias Garcia, e toda a equipe da unidade tiveram o aval e o apoio do Governo de Rondônia para implantar novos serviços e atividades, bem como para realizar melhorias na estrutura física do imóvel.

Três anos depois, todos os servidores da Uscac comemoram as mudanças e já planejam novas melhorias. Agora, cada setor conta com um espaço próprio, como é o caso da direção, das novas salas para enfermaria, assistência social e salas de aulas e também novos banheiros para atender os servidores e visitantes. Além disso, a unidade, que antes tinha capacidade para atender apenas três internos em um único alojamento, hoje oferece oito alojamentos individuais, além de um duplo.

Os investimentos na infraestrutura foram possíveis graças aos recursos disponibilizados por meio do Programa de Gestão Financeira às Unidades Prisionais e Socioeducativas (Progesfi), com doações feitas por empresários parceiros. Além disso, todas as obras de reforma e ampliação foram executadas com mão de obra dos apenados da Casa de Detenção de Cacoal.

“Antes, ficávamos todos no mesmo espaço, praticamente a metade do que temos hoje. A partir do momento que o município cedeu este imóvel, o Governo de Rondônia nos apoiou, direcionou recursos e diversos materiais e todas as melhorias e investimentos foram feitos para que tivéssemos uma estrutura física totalmente renovada! Cada setor tem um espaço adequado, temos mais alojamentos. Enfim, uma estrutura muito melhor, que nos permite oferecer mais atividades aos internos, tanto laborais, como educativas e também para recreação”, conta a diretora-geral da Uscac.

Atualmente a Unidade Socioeducativa de Cacoal atende oito internos, com idades entre 12 e 21 anos, privados de liberdade e também acompanha jovens em regime semi-liberdade. Além de oportunizar a formação escolar, por meio da parceria com o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Aída Fíbiger de Oliveira, o Ceeja de Cacoal, o Poder Executivo oferece cursos profissionalizantes, por meio da Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (Fease) e do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep).

Parcerias com instituições privadas também oportunizam acompanhamento médico e odontológico aos internos, que ainda contam com momentos de ensino religioso.

“Hoje, aqui na Uscac, os jovens tem toda a estrutura necessária para buscarem novas oportunidades. Além dos cursos diversos e oficinas de artesanato, eles têm acompanhamento por parte da nossa assistente social e da nossa psicóloga. São ainda acompanhados por um educador físico, tendo inclusive uma piscina, que foi totalmente restaurada, para a prática de atividades físicas e recreação. Há um espaço para a prática de atividades como jogos com bola, tênis de mesa e jogos de tabuleiro. Ao longo do ano, os jovens assistem a uma série de palestras, principalmente voltadas à saúde”, destaca a diretora.

A Unidade Socioeducativa de Cacoal possui ainda um espaço exclusivo para o Grupo de Escolta Tática (GET), que presta apoio para outras unidades do Estado. Além de Cacoal, apenas Porto Velho possui unidade GET para atender às unidades socioeducativas.

Em 2020, todos os profissionais do Grupo de Escolta Tática atuantes em Cacoal passaram por um curso de capacitação e treinamento oferecido pelo Governo de Rondônia.

“Temos uma equipe composta por 43 agentes de segurança, equipe técnica com psicólogo, assistente social, enfermeiro, técnico em enfermagem e os professores do Ceeja que estão todos os dias conosco oportunizando a Educação para esses jovens. Ao longo destes três anos, pudemos acompanhar e fazer parte de uma verdadeira mudança na Unidade Socioeducativa de Cacoal e agradecemos ao Executivo Estadual, por meio da Fease, e a cada um dos nossos parceiros, por todo o suporte”, finalizou Elza Guarda.