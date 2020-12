Urgente; Polícia Federal realiza “Operação INDEFINIÇÃO”, contra compra de votos em Pimenteiras do Oeste

Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão expedidos pela 16ª Zona Eleitoral de Cerejeiras, na cidade de Pimenteiras do Oeste/RO, tendo como envolvidos os candidatos da última eleição municipal de 2020 e servidores públicos que teriam distribuído cestas básicas em campanha.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 16/12, em trabalho conjunto com o Ministério Público Eleitoral de Cerejeiras, a Operação “INDEFINIÇÃO” contra captação ilícita

de votos (popularmente conhecido como “compra de votos”) na cidade de Pimenteiras do Oeste.

Foram recolhidos aparelhos eletrônicos e celulares para posterior análise pericial, sendo que no momento do cumprimento da ordem um dos envolvidos foi preso em flagrante por posse ilegal de armas (revolver, espingarda e munições) e encaminhado para as providências legais junto à delegacia da Polícia Federal em Vilhena.

A PF e o MP Eleitoral informam que em apuração superficial realizada na sede do Ministério Público Eleitoral em Cerejeiras do material apreendido, surgiu a possibilidade de que a denúncia contra os envolvidos tenha sido dolosamente inventada, mas que todo o caso será estudado de forma aprofundada nos próximos dias com vistas ao esclarecimento da situação.

