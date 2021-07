URGENTE: Senador faz indicação de decreto para reabertura do prazo EBTT

O senador Marcos Rogério apresentou na tarde desta tarde desta quinta-feira (15/07), uma indicação pedindo ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, a expedição de decreto que promova a reabertura do prazo de 180 dias para que os professores dos ex-Territórios possam fazer a opção de enquadramento na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT).

O Sindsef/RO comemora a indicação do decreto e reafirma expectativas de esperança, pois desde 2018, muitas foram as tentativas da sindicato para reverter a situação dos professores que tiveram seus requerimentos de opção ao EBTT indeferidos ou perderam o prazo na ocasião da primeira chamada.

Sindsef já havia anunciado que solução para reabertura do prazo do EBTT avançaria mais uma etapa

Ainda nesta quarta-feira (14/07), o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, professor Mário Jorge Sousa de Oliveira anunciou que “Estávamos próximos de uma solução para a nova abertura de prazo de opção para a carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) e confiantes de que a Casa Civil e Ministério da Economia aprovem com urgência a medida administrativa que atende às nossas reivindicações e atende os professores que tiveram seus pedidos indeferidos ou perderam o prazo”, disse em primeira mão.

