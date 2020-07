Urso polar pode ser extinto em menos de 80 anos por mudança climática, diz estudo

A mudança climática pode levar, até 2100, à quase extinção dos ursos polares, incapazes de se alimentar na ausência de blocos de gelo – alerta um estudo publicado nesta segunda-feira (20) na revista “Nature Climate Change”.

Se as emissões de gases causadores do efeito estufa continuarem no mesmo ritmo dos dias atuais, “a queda da reprodução e da sobrevivência colocará em risco a permanência de quase todas as subpopulações até 2100”, afirmam os pesquisadores.

Os autores do estudo ainda disseram que, mesmo em um cenário mais favorável, a extinção destes animais emblemáticos do Ártico será apenas adiada, mas não impedida. Os cientistas reconheceram, no entanto, não poder estimar quando cada população será afetada, mas que o processo de degelo do Polo Norte afeta diretamente a reprodução e sobrevivência dos animais.

A pesquisa estabeleceu um modelo matemático que consegue prever os futuros impactos a partir da observação do comportamento dos ursos polares entre os anos 1979 e 2016.

“Combinamos os limites de tempo que os animais podem jejuar com os dias sem gelo”, escreveram os pesquisadores. “Tudo a partir de um grande conjunto dentro de um modelo de sistema da Terra, que revela quando os impactos demográficos provavelmente ocorrerão em diferentes subpopulações no Ártico”.

G1