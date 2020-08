Vacina da chinesa Sinopharm apresenta resposta imune contra coronavírus

Com os resultados positivos, a farmacêutica passa para a fase 3. O governo da Bahia estuda acordo para realizar parte dos ensaios no estado

Na corrida pela aprovação de uma vacina contra a Covid-19, a farmacêutica chinesa Sinopharm anunciou que o método de imunização desenvolvido por seus cientistas foi capaz de provocar uma boa resposta imune contra o novo coronavírus.

Cerca de 320 voluntários saudáveis, com idades entre 18 e 59 anos, participaram das fases 1 e 2 dos testes. Os resultados estão na publicação do Journal of the American Medical Association (Jama) de quinta-feira (13/7). De acordo com os cientistas, os pacientes tiveram uma baixa taxa de reações adversas.

“O resultado da imunogenicidade primária foi a resposta de anticorpos neutralizantes 14 dias após a vacinação completa, que foi medida por um teste de neutralização de redução de placa de 50% contra vírus vivos da síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2”, relataram.

Apesar dos resultados promissores, eles reconhecem as limitações do estudo e afirmam que, embora a vacina inativada tenha produzido respostas robustas de anticorpos, ainda não está comprovado que ela possa proteger os indivíduos contra a Covid-19.

A pesquisa sobre o método de imunização está na terceira e última fase de testes com 15 mil voluntários dos Emirados Árabes. Na fase 3, é analisada a eficácia do método de imunização diante do contato esperado dos voluntários com o Sars-CoV-2.

Teste no Brasil

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), pretende assinar um protocolo de cooperação com a Sinopharm para testagem de duas variações da vacina no estado.

Se aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), a parceria prevê o início dos testes na primeira quinzena de setembro, e duração de três meses.

(Com informações da Agência Estado)