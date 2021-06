Vacina da Novavax tem mais de 90% de eficácia contra Covid-19

A Novavax anunciou, nesta segunda-feira (14/6), que dados preliminares de da terceira fase de testes apresentaram 90,4% de eficácia contra a Covid-19 e 100% contra casos moderados e graves da doença.

Mais de 29 mil pessoas participaram dos teste, que envolveu 119 cidades nos Estados Unidos e México. Metade dos participantes receberam o placebo e metade o imunizante. Desses, apenas 14 contraíram a doença, mas todos os casos foram leves.

O laboratório ainda afirmou que a vacina teve eficácia de 93,2% entre populações de alto risco, como pessoas a partir de 65 anos, com comorbidades ou exposição frequente ao coronavírus.

“Esses resultados clínicos reforçam que a NVX-CoV2373 (Novavax) é extremamente eficaz e oferece proteção completa contra casos moderados e severos de infecção pela Covid-19”, afirmou a empresa.

Segundo a Novavax, durante o período dos teste, a variante predominante tanto no México quanto nos EUA era a britânica.

O laboratório disse que tem capacidade de produzir 100 milhões de doses por mês até o fim do terceiro trimestre do ano e 150 milhões mensalmente até o fim do quarto. A Novavax pretende solicitar autorização de uso emergencial nos Estados Unidos no terceiro trimestre de 2021.

Metrópoles