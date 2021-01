Vacina do Butantan tem eficácia de 78% em casos leves e 100% em graves

A Coronavac tem taxa de eficácia de 78% em casos leves e de 100% em casos graves e moderados, anunciou o governo paulista nesta quinta-feira (7).

Os dados completos devem ser anunciados em entrevista coletiva no início desta tarde.

A taxa mínima recomendada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é de 50%. Esses dados foram apresentados para a agência em reunião nesta manhã. O governo deve solicitar tanto o registro definitivo como o pedido de uso emergencial do imunizante.

O estado espera que 9 milhões de pessoas sejam imunizadas nessa primeira etapa, com a aplicação de 18 milhões de doses até o fim de março. A prioridade será para profissionais de saúde, pessoas com 60 anos ou mais, grupos indígenas e quilombolas.

A divulgação dos resultados já havia sido adiada duas vezes. Inicialmente, dados preliminares seriam anunciados em 15 de dezembro, mas o Butantan julgou que já havia números suficientes para anunciar o resultado final e adiou para o dia 23 do mesmo mês.

Daquela vez, a divulgação foi postergada novamente, citando limitações contratuais. A farmacêutica Sinovac teria pedido mais 15 dias para unificar os dados de eficácia dos testes clínicos em outros países.

No Brasil, a Coronavac foi testada em 16 centros de pesquisa clínica em sete estados e no distrito federal, com cerca de 13 mil voluntários, no total.

No último dia 30, chegou a São Paulo o sexto e último lote do imunizante. No total, quase 11 milhões de doses da vacina já foram entregues ao estado, além de insumos para produção nacional. O Butantan espera produzir 46 milhões de doses no total.

