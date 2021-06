Vacina: Reino Unido atinge marca de 81,6% da sua população adulta imunizada

No Brasil, já são mais de 24 milhões de habitantes vacinados com as duas doses

Nesse domingo (20), o Reino Unido informou que 81,6% da população adulta do país recebeu pelo menos a primeira dose de uma das vacinas contra a Covid-19.

Já a porcentagem da população que está completamente imunizada contra o novo coronavírus é de 59,5. A campanha de vacinação do Reino Unido iniciou-se em 8 de dezembro de 2020.

Há cinco meses, o país vem notando uma queda significativa no registro de óbitos e novos casos da infecção que está assolando o mundo há mais um ano.

Segundo as informações da Agência Estado, no momento mais crítico da pandemia no país, foram notificados 68 mil novos casos e 1.325 mortes em apenas um dia.

Contudo, no último domingo (20), as autoridades registraram apenas 9.284 novos casos e seis mortes.

Embora o Reino Unido esteja demonstrando grande recuo da doença, a variante Delta, encontrada pela primeira vez na Índia, preocupa as autoridades por ser até 80% mais contagiosa que as outras variantes da Covid.

Situação no Brasil

Até essa terça-feira (22), haviam sido aplicadas o total de 88,4 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. No entanto, apenas 24,3 milhões já tomaram ambas as doses do imunizante. Isso corresponde a apenas 11,5% da população brasileira. Os dados são da Our World In Data.

JETSS