Vacinação contra covid-19 avança mais de 21 mil doses já foram aplicadas

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), trabalha com celeridade na distribuição de doses de vacinas contra a covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), para a imunização dos grupos prioritários nos municípios.

Dados da Saúde demonstram que o município de Rolim de Moura, já recebeu 28.249 doses das vacinas contra a covid-19. Segundo o setor de epidemiologia do município até o dia 6 de julho, 16.083 pessoas já receberam a primeira dose da vacina e 5.752 já receberam a segunda dose, totalizando 21.834 pessoas imunizadas.

A coordenadora do setor de Epidemiologia, Janaína Loose, destaca que a imunização em Rolim de Moura tem avançado nos últimos 20 dias. “Estamos recebendo mais doses, vindas do Governo do Estado. Conseguimos concluir os 28 grupos prioritários conforme as regras do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. Inclusive, trabalhadores das indústrias já foram vacinados. Nesta semana a imunização no município avança para idade de 55 a 59 anos, lactantes e a segunda dose. A expectativa é a aplicação de mais de 4 mil doses durante essa semana”, explica.

De acordo com a coordenadora do setor Epidemiologia de Rolim de Moura, o município tem zerado o estoque toda semana. “A equipe está trabalhando diariamente para não deixar que doses de vacinas fiquem estocadas. No último sábado, zeramos todo o estoque e com a celeridade do Governo Federal e do Governo de Rondônia na distribuição das vacinas, o município recebeu mais doses no fim de semana, o que assegura a imunização de mais pessoas. Hoje temos em estoque para trabalharmos de segunda à sábado”, frisou a enfermeira Janaina Loose.

A gerente Regional de Saúde de Rolim de Moura, polo da região da Zona da Mata, Nerdilei Aparecida Pereira, pontua que as doses chegam à Regional e os municípios retiram com brevidade para a imunização da população. “As doses das vacinas são armazenadas na câmara fria e as prefeituras têm a responsabilidade de retirar e aplicar as doses. A nossa Regional é responsável por 10 municípios e todos estão trabalhando com eficiência e de forma eficaz na imunização dos grupos prioritários. Gosto de lembrar que a celeridade na distribuição conta com o apoio de uma equipe dedicada”, pontua.

Nerdilei destacou ainda o apoio das forças de segurança que garantem a escolta das equipes no transporte dos imunizantes. “O governador Marcos Rocha e o vice-governador José Jodan têm orientado para que todos os municípios recebam as doses dos imunizantes com rapidez. Nesse último fim de semana as vacinas foram enviadas para as Gerências de Saúde via avião, atendendo à solicitação do governador”.

A gerente explica que as doses de vacinas devem ser aplicadas nos grupos prioritários em até 72 horas. “Lugar de vacina é no braço e não na geladeira. Por isso, o secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, está diariamente em contato com gerentes das regionais para saber como está o processo de retirada de vacinas pelos municípios”.

Na região da Zona da Mata os municípios que receberam as doses de vacinas foram:

Alta Floresta do Oeste – 13.035

Alto Alegre dos Parecis – 5.717

Castanheiras – 2.610

Nova Brasilândia d’Oeste – 8.974

Novo Horizonte do Oeste – 5.610

Parecis – 3.069

Rolim de Moura – 28.249

Santa Luzia d’Oeste – 5.768

São Miguel do Guaporé – 10.647

Seringueiras – 6.109

Totalizando: 88.357 doses

Via Secom | Fotos: Ricardo Barros e Janaina Loose/Secom