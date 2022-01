Vacinação contra covid-19 segue no shopping neste sábado em Porto Velho

Com mais de 700 mil doses de vacinas contra a covid-19 já aplicadas, o município redobra os esforços para que a população conclua o ciclo vacinal, composto de duas aplicações, além da dose de reforço. Para isto, mantém vacinadores, de segunda a sexta-feira, em salas de atendimento de 18 unidades de saúde, além do posto instalado no Porto Velho Shopping.

Já neste final de semana, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) vão aos distritos de Abunã, Nazaré e Nova Mutum, além das localidades Morrinho e Rio Pardo para imunizar os moradores.

No decorrer da próxima semana, as unidades de saúde atendem com vacinas contra a covid-19 e gripe na parte da tarde. O período matinal segue destinado aos serviços de rotina oferecidos nestes órgãos. No Porto Velho Shopping, a vacinação inicia às 14h e segue até as 19h.

As unidades Vila Princesa e Santo Antônio só funcionam das 8h às 12h.

Nesta sábado (8), a campanha de imunização será feita no Porto Velho Shopping. Nos distritos de Abunã, Nazaré e Nova Mutum, e localidades Morrinho e Rio Pardo, a vacinação será contra a covid-19 e gripe no sábado e domingo, das 7h às 19h.

Na cidade de Porto Velho não há vacinação no domingo, retornando na próxima segunda-feira (10).

Faltosos



Mais uma vez, o município reforça a necessidade de completar o ciclo vacinal. Muitas pessoas receberam a 1ª dose da vacina contra a covid-19 e não retornaram para a segunda aplicação. Para a secretária municipal de saúde, Eliana Pasini, é um risco manter este procedimento, visto que a proteção só é garantida com as duas doses e o reforço, que é aplicado em seguida.

“Receber apenas uma dose não garante proteção contra a covid-19. Se você está muito atrasado com os prazos, vá assim mesmo assim às salas de vacinação e se proteja. É bom também para todos os que convivem com você”, lembrou.

Confira a programação de imunização na capital e distritos para o próximo fim de semana:

SÁBADO (8)

Porto Velho Shopping

Endereço: avenida Prefeito Chiquilito Erse com avenida Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto

Horário: 14h às 19h

DISTRITOS

Abunã (sábado e domingo) com vacina contra a covid-19

Horário: 7h às 19h

Local: U.S.F Abunã

Morrinhos (sábado e domingo) com vacina contra a covid-19

Horário: 7h às 19h

Local: U.S.F Morrinhos

Nazaré (sábado e domingo) com vacina contra a covid-19

Horário: 7h às 19h

Local: U.S.F. Maria Nobre da Silva

Nova Mutum (sábado e domingo) com vacina contra a covid-19

Horário: 7h às 19h

Local: U.S.F Nova Mutum

Rio Pardo (sábado e domingo) com vacina contra a covid-19

Horário: 7h às 19h

Local: U.S.F Rio Pardo

DOMINGO (9)

Não há vacinação na capital. Somente nos distritos.