Vacinação de rotina passa a ser realizada somente no período da manhã

A partir desta segunda-feira (14), o serviço de vacinação de rotina nas unidades de saúde da Capital passou a ser realizado somente no período da manhã, das 7h às 12h. A mudança é temporária e ocorre devido ao novo fluxo de atendimento nas unidades, que na parte da tarde receberão exclusivamente pacientes com sintomas de coronavírus encaminhados pelo call center.

Para facilitar o acesso da população ao serviço de imunização, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) destacou uma unidade em cada ponto da cidade para realizar a vacinação em período integral. Na zona Sul, a Unidade de Saúde da Família (USF) Areal da Floresta será um ponto polo de vacinação. No Centro, o ponto será a USF Santo Antônio e na zona Leste será a USF José Adelino, na sala CEO localizada no anexo da unidade.

Essas três unidades estarão oferecendo a vacina das 7h às 17h30 de segunda a sexta-feira. Confira os endereços: USF Areal da Floresta (Rua Sepetiba, S/N, Bairro Floresta), USF Santo Antônio (Estrada do Santo Antônio, 5323, no prédio da antiga Sedam) e USF José Adelino (Rua Ari Macedo, 56, Bairro Ulisses Guimarães).

A suspensão da vacinação no período vespertino em algumas unidades visa preservar e garantir a segurança da população, evitando que pessoas com boa saúde se encontrem com pacientes com suspeita ou confirmação do coronavírus, uma vez que estes terão prioridade no atendimento nas unidades todas as tardes, de segunda a sexta-feira.

Força Tarefa coronavírus (Covid-19)

Devido ao aumento nos casos de coronavírus (Covid-19) em Porto Velho e o grande volume de pacientes que ligam para o Call Center em busca de atendimento médico, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) implantou, de forma temporária, uma força tarefa com novos protocolos e fluxos de atendimentos que entraram em funcionamento nesta segunda-feira.

Pacientes com sintomas leves do coronavírus, com agendamento e encaminhamento feito pelo Call Center através do número 0800 647 5225, serão atendidos de segunda a sexta-feira no período da tarde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF). Ao todo, 16 unidades entraram na força tarefa, exceto as USF Areal da Floresta, USF Santo Antônio e USF Vila Princesa, que seguirão a rotina normal de atendimento.

