Vacinação em Porto Velho terá dois pontos de drive-thru neste final de semana

A Prefeitura de Porto Velho terá dois pontos de vacinação no sistema drive-thru contra a Covid-19 neste final de semana. No sábado (3), a vacinação acontece na sede da Prefeitura, no prédio do Relógio, das 9h às 13h. Será vacinado o público a partir dos 39 anos e já cadastrados no aplicativo SASI.

Já no domingo (4), a vacinação, também na modalidade drive-thru, acontece na Base Aérea, em Porto Velho, das 9h às 18h, para pessoas a partir de 38 anos que estão cadastradas no SASI. Esta será a terceira vez que a vacinação acontece através de drive-thru na capital.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), as faixas etárias, a partir de agora, tendem a ser mais numerosas e, por isso, será necessário fazer reformulação na estratégia de atendimento.

“A tendência agora é chegar aos públicos mais jovens e numerosos. Por isso, é importante que a população acima dos 18 anos já comece a se cadastrar no SASI. A plataforma vai fornecer as informações para o planejamento e estratégias futuras”, afirma Elizeth Gomes, gerente de imunização da Semusa.

Mais de 211 mil doses da vacina foram aplicadas no município, sendo 160 mil da 1ª dose, 47 mil da 2ª dose e 2,6 mil doses únicas da fábrica Janssen.

SOLIDARIEDADE

A campanha de combate à insegurança alimentar da Prefeitura continua. No fim de semana, a população poderá contribuir com a doação de alimentos não-perecíveis nos dois locais de vacinação.

Os alimentos são transformados em cestas básicas que serão destinadas às famílias mais vulneráveis socialmente e já cadastradas junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf).

PROGRAMAÇÃO:

Sábado (3): Prédio do Relógio (Sede da Prefeitura) – das 9h às 13h, rua Henrique Dias.

Domingo (4): Base Aérea (avenida Lauro Sodré – Aeroporto) – das 9h às 18h.

SASI

Para baixar o aplicativo no sistema Android, basta acessar o link:https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sasi.app

Para baixar no sistema IOS, clique no link:https://apps.apple.com/br/app/sasi/id1467748272

Via SMC | Foto: Leandro Morais