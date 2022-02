Vacinação infantil contra a covid-19 avança, mas segue abaixo do esperado em Porto Velho

A vacinação infantil contra a covid-19 em Porto Velho apresentou pequena elevação na demanda, mas a adesão segue considerada abaixo do esperado. O mesmo acontece em relação aos imunizantes de rotina oferecidos pela prefeitura, atualmente pouco procurados nas unidades de saúde.

A enfermeira Oseane Alves, da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), orienta os pais para que priorizem, neste momento, o imunizante contra a covid-19 para seus filhos, mas não deixem de cumprir o calendário das vacinas.

“Algumas crianças estão com atraso nas vacinas regulares em até um ano, o que representa risco. Estes imunizantes protegem contra várias doenças. De algumas delas, pouco se houve falar e isto ocorre por conta das campanhas de imunização feitas no passado e que precisam manter a adesão”, explica.

CAPACITAÇÃO

Nesta quarta-feira (9), não haverá vacinação de rotina e contra a covid-19 nas unidades de saúde do município. Durante todo o dia, as equipes participarão de uma capacitação específica para imunização no público infantil. Apenas o ponto do Porto Velho Shopping funcionará, das 14h às 19h. Os serviços estarão normalizados na quinta-feira (10).

A capacitação é destinada aos vacinadores que trabalham com crianças de 5 a 11 anos. Serão transmitidas informações sobre técnicas e manuseio do imunizante pediátrico da Pfizer, que tem apresentação e concentração diferentes do destinado ao público adulto.

Vacinar faixas etárias menores, ainda que não sejam grupo prioritário, é importante, na avaliação das autoridades sanitárias, tanto para diminuir as chances de adoecimento e agravamento por covid-19, como também para impedir que o vírus continue sendo transmitido para outras pessoas.

Texto: Semusa

Foto: Carlos Sabino e Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)