Vacinação reduz risco da variante Delta em 66%, diz agência de saúde dos EUA

De acordo com um estudo publicado nessa terça (24/8) pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, as vacinas contra a Covid-19 aplicadas no país (Pfizer, Moderna e Janssen) diminuem em 66% o risco de as pessoas serem infectadas pela variante Delta do coronavírus.

Apesar de a eficácia dos imunizantes cair – o percentual anterior era 91% –, as vacinas apresentam bom resultado contra a mutação.

O estudo não cobre a severidade dos casos, mas outros levantamentos semelhantes mostram que pessoas vacinadas que são infectadas com a variante têm sintomas leves, em geral, e o imunizante protege bem contra hospitalizações e mortes em consequência da infecção.

A pesquisa americana acompanha profissionais de saúde e de emergência, além de pessoas que atuam na linha de frente em seis estados do país.

Os participantes fazem teste PCR semanalmente, e a maioria foi vacinada. O levantamento ainda está em andamento e deve ser atualizado no futuro.

