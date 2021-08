Vacinados são somente 3,7% dos mortos por Covid no Brasil

Um levantamento das Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) divulgado nesta segunda-feira (9/8) confirma a estratégia de vacinação como eficiente para evitar as mortes provocadas pela Covid-19.

Segundo pesquisa realizada pela Info Tracker – plataforma de monitoramento da pandemia vinculada às duas universidades – apenas 3,68% do total de pessoas que morreram de Covid-19 no período entre 28 de fevereiro e 27 de julho tinham tomado o esquema completo vacinal (duas doses para o caso da maioria das vacinas aplicadas no Brasil e dose única, para o caso do imunizante Janssen). O número equivale a 9.878 brasileiros.

O levantamento se baseia nos dados do Ministério da Saúde, mas não levou em consideração o tipo de vacina utilizada, pois o campo com essa informação nem sempre consta nos dados oficiais.

Outro dado da mesma pesquisa reitera a importância da segunda dose. Entre aqueles que receberam apenas a primeira dose, 65 mil pessoas foram internadas e 22 mil morreram por Covid-19.

“Para respeitar o tempo que o corpo precisa para desenvolver anticorpos após as duas doses ou dose única, nosso cálculo contabilizou as internações e óbitos ocorridos após 18 dias da segunda dose: 15 dias depois da aplicação e mais três para o surgimento dos sintomas”, explica Wallace Casaca, um dos coordenadores da plataforma.

Embora tenham ocorrido essas mortes, a vacinação ainda é a principal estratégia para conter o vírus. Ainda não há vacinas no mundo que bloqueiam o contágio pelo coronavírus ou suas variantes, mas há consenso científico de que todas elas reduzem as chances de agravamento da doença, chances de hospitalização e mortes pela Covid-19.

Idosos

Ainda de acordo com o estudo do Info Tracker, foram internadas 28.660 pessoas vacinadas. Esse número representa cerca de 3% do total de um milhão de casos de hospitalizações registrados no período. As principais vítimas foram os idosos com mais de 70 anos.

Segundo a pesquisa, nessa faixa etária, 8.734 pessoas que morreram por Covid-19 e 23 mil que foram internadas já haviam sido totalmente imunizadas. Essa última constatação reforça a necessidade de que idosos e pessoas de seu convívio mantenham distanciamento social e usem máscara mesmo após a imunização completa.

