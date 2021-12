Vacinas e Ômicron: tire suas dúvidas sobre o assunto Cientistas tentam esclarecer se as mutações encontradas no vírus são capazes de atrapalhar a resposta imune gerada pelas fórmulas em uso

Uma semana depois da Ômicron ser classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma variante de preocupação, faltam detalhes sobre suas características de transmissibilidade e letalidade, bem como sobre a capacidade de proteção das vacinas atuais perante a nova variante.

A Ômicron possui mais de 50 mutações, sendo 32 delas na proteína spike, usada pelo coronavírus para se ligar às células humanas. Esta mesma proteína é a base utilizada por algumas vacinas para ensinar o organismo a combater o vírus.

Os principais desenvolvedores de vacinas correm contra o tempo para descobrir se seus imunizantes serão capazes de evitar hospitalizações e mortes provocadas pela Ômicron ou se as fórmulas deverão ser atualizadas para garantir uma resposta imunológica adequada.

Algumas vacinas podem ser mais eficazes contra a Ômicron?

Os primeiros estudos científicos devem ser divulgados a partir da próxima semana, no entanto, especialistas em vacinas acreditam que a Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac, possa ter uma vantagem sobre as demais.

A explicação para isso é simples. O imunizante distribuído no Brasil pelo Instituto Butantan utiliza o vírus inteiro inativado em sua fórmula para ensinar o corpo a combatê-lo. As vacinas de mRNA – como as da Pfizer/BioNTech e Moderna –, por sua vez, são produzidas apenas com um pedaço isolado do vírus, a proteína spike.

“Em teoria, a Coronavac teria uma vantagem porque usa o vírus inteiro e, consequentemente, conseguiria fazer o “reconhecimento” do invasor de maneira mais efetiva, ativando o sistema imune para produzir mais anticorpos, ao contrário das vacinas de mRNA que se valem da spike como instrução”, afirma a infectologista Ana Helena Germoglio.

Mas, ainda é cedo para afirmar se as 32 mutações encontradas na proteína spike conseguem atrapalhar a proteção do corpo desenvolvida pelas fórmulas atuais. A resposta imunológica compreende a humoral, desencadeada pelos anticorpos, e a celular, desempenhada pelas células T. “Em tese, a resposta das células T não é afetada por mutações”, explica a médica.

Vale a pena se vacinar com as fórmulas disponíveis mesmo após a Ômicron ter chegado ao Brasil?

Sim. Mesmo que as mutações encontradas na nova variante prejudiquem a resposta imunológica gerada pelas vacinas, os imunizantes atuais são recomendados. “Alguma proteção é melhor do que nenhuma”, afirma a infectologista Ana Helena Germoglio.

Além disso, é preciso levar em consideração que o país ainda tem grande circulação das variantes Gama e Delta e que as vacinas garantem proteção contra as duas.

A variante Ômicron é mais letal do que as demais?

Até aqui, nenhuma morte relacionada à infecção pela variante Ômicron foi registrada e há um grande número de pacientes tiveram apenas sintomas leves ou com quadro assintomático. “A gente imagina que as vacinas ainda são eficazes contra a forma grave e que essa variante nova, apesar de se mostrar bastante transmissível, não evolui tanto para casos graves”, explica a médica Ana Helena Germoglio.

Mas ela observa que são necessárias mais informações sobre o assunto pois, na África, os casos estão associados a pacientes jovens não vacinados. “Os jovens tendem, por si só, a não desenvolverem as formas graves da doença”, pondera.

O que muda em relação as cuidados contra a variante Ômicron?

Para continuar se protegendo contra o coronavírus, as precauções adotadas até aqui seguem valendo. “ O uso de máscara é recomendado, bem como o distanciamento social e a limpeza frequente das mãos”, afirma a infectologista. “A Ômicron não muda regras gerais para evitarmos a transmissão viral”, afirma.

A médica lembra que a vacinação, com duas doses e reforço, é a medida principal de precaução, mas não garante que as pessoas não sejam infectadas, por isso usar máscaras e evitar aglomerações de pessoas seguem como ações acertadas.

