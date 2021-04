Vacinômetro informa dados sobre a imunização contra a Covid-19 em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho mantém um portal com os dados da vacinação contra a Covid-19 na capital, é o Vacinômetro. Recentemente, a Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), responsável pelo sistema, aperfeiçoou a forma de atualização dos dados.

Agora, a coleta das informações é feita diretamente do sistema federal, que é mantido pelo Ministério da Saúde, onde as informações também são atualizadas.

O Vacinômetro do Ministério da Saúde tem um prazo máximo de até 48 horas para fazer o registro das doses aplicadas no Sistema de Informação. Dessa forma, os dados exibidos no Painel Nacional poderão apresentar diferenças em relação ao que realmente foi aplicado em um único dia, por exemplo.

Segundo Saulo Nascimento, titular da SMTI, o novo método traz mais informações em relação ao vacinômetro anterior. Segundo ele, podem acontecer pequenos atrasos na sincronização entre o sistema municipal e a extração de dados do sistema federal, o que pode gerar divergência momentânea nas informações.

Até o início da manhã de sexta-feira (9), de acordo com os dados do Vacinômetro, mais de 50 mil pessoas já foram imunizadas na capital, sendo acima de 40 mil com a primeira dose e mais de 10,5 mil com a segunda.

SINCRONIA

“Estamos ajustando o tempo de sincronização de nossos sistemas de acordo com a carga de informações do sistema nacional, se em duas horas não houver essa sincronização, pode ser que tenha ocorrido alguma instabilidade no sistema de informações nacional, por exemplo”, afirma Saulo.

O Vacinômetro do MS traz as informações de doses distribuídas e aplicadas para cada Unidade da Federação (UF), nele é possível ver quanto cada estado recebeu em vacinas. Ao selecionar uma UF o cidadão tem acesso à quantidade de doses distribuídas e aplicadas em cada município, tanto em primeira quanto em segunda dose.

Também estão disponíveis gráficos que informam quantas doses foram aplicadas para cada faixa etária já contemplada pela campanha de vacinação.

Acesse o Vacinômetro do MS

Acesse o Vacinômetro de Porto Velho

MATEMÁTICA DAS VACINAS

Até o 11º lote de vacina, que foi recebido pela Prefeitura de Porto Velho no dia 1º deste mês, as doses de vacinas contra a Covid-19 recebidas pelo município totalizavam 72.729. Esse último lote, que possui 11.990 doses, está reservado exclusivamente para a aplicação da segunda dose, por recomendação do Ministério da Saúde.

Das então 72.729 doses recebidas, até às 19h15 desta quinta-feira, a capital já tinha aplicado 50.807 doses, sendo 40.288 em primeira dose e outras 10.519 em segunda dose.

Outras 3.000 doses estão sendo aplicadas na atual ação de imunização que atende a faixa etária de 65 a 69 anos.

Sendo assim, 6.932 doses estão reservadas para a segunda dose de pessoas, isso acontece porque até o 7º lote distribuído pelo Ministério da Saúde, a recomendação era que a primeira dose fosse aplicada e parte dos imunizantes fosse reservada para a segunda dose.

A orientação mudou entre o 8º e 10º lote, que tiveram todas as doses destinadas para a aplicação em primeira dose, a exceção foi justamente o 11º, que foi enviado pelo ministério exclusivamente para a segunda aplicação.

