‘Vamos deixar de bobagem e vacinar’, diz chefe da Anvisa

Em entrevista ao Estadão, Barra Torres defende com ênfase as vacinas contra a covid-19, prega o uso de máscaras e pede à população que evite aglomerações desnecessárias

O contra-almirante e médico Antônio Barra Torres, de 57 anos, chegou ao cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por indicação do presidente Jair Bolsonaro. Em dezembro de 2019, alguns dias antes dos primeiros registros de covid-19 em Wuhan, na China, assumiu interinamente o cargo, do qual viraria titular no ano seguinte.

Alguns meses depois, participou, ao lado do presidente, de um ato público em Brasília sem máscara. Críticos temeram que, pela proximidade entre os dois, a agência tivesse uma gestão mais política do que técnica. Aos poucos, porém, ele descolou sua imagem da de Bolsonaro, assumindo o discurso de defesa da ciência.

Desde o início da pandemia, a Anvisa autorizou mais de cem estudos clínicos de medicamentos e vacinas contra a covid-19 e teve papel importante no enfrentamento da pandemia no País. Em entrevista ao Estadão, Barra Torres defende com ênfase as vacinas contra a covid-19, prega o uso de máscaras e pede à população que evite aglomerações desnecessárias – posturas bem diferentes das adotadas por Bolsonaro. “Vejo com reserva essa flexibilização, principalmente de eventos de massa.”

Ele também condena o discurso negacionista e as notícias falsas. “Estamos vivendo a maior pandemia de todos os tempos. Vamos deixar de bobagem e vamos vacinar.” A seguir, os principais trechos da entrevista.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.