Vantagens do consumo da carne de frango + dicas de receitas

O frango é uma carne que possui diversas vantagens para nossa saúde, sem contar na versatilidade de ser preparado em diferentes pratos. Veja mais a seguir!

Os brasileiros amam uma fonte de proteína e, com isso, as carnes, aves e peixes são muito consumidos no país diariamente. Para quem possui uma rotina de alimentação mais saudável e regrada, sabe muito bem que a carne de frango, além de ser um alimento com ótimo custo-benefício, é muito bom para a saúde, trazendo diversos benefícios para quem quer manter uma boa forma.

Claro que várias comidas e bebidas conseguem ser boas para a saúde assim como as aves. Mas, se você consome carne e não tem o costume de comer essa em específico, passe a aproveitar o melhor que o frango pode te oferecer, tanto nas fibras como nos diversos nutrientes e vitaminas, que auxiliam tanto na parte física como mental da saúde humana.

Veja no artigo a seguir os principais benefícios do consumo da carne de frango diariamente, além de dicas de receitas deliciosas e saudáveis para preparar com essa fonte de proteína. Confira:

Alta concentração de vitaminas

A carne de frango possui uma fonte rica de vitaminas como folato, B12, niacina, tiamina, vitamina E, dentre outros diversos minerais.

Esses nutrientes, assim como alguns encontrados na carne bovina magra também, conseguem auxiliar na saúde cerebral e ocular, já que as vitaminas do complexo B atuam bastante na parte neural do nosso corpo, combatendo até mesmo sintomas de depressão e ansiedade.

Ajuda na saúde cardíaca

Além da saúde neural, saiba que se você possui problemas de pressão arterial e cardiovasculares, consumir carne de frango pode ser uma ótima opção para equilibrar sua saúde e deixá-la cada vez melhor. Isso porque, na carne de frango, possui substâncias capazes de controlar os níveis de aminoácidos nas placas sanguíneas, que podem desencadear doenças como o AVC.

Dessa forma, as carnes de aves controlando isso, corre-se menos risco de você ter um problema do coração, até mesmo se esse problema vem de genética.

Dica de receita 1: Sopa cremosa de frango com mandioca

Essa época de frio pede uma sopa para nos esquentar, não é mesmo. Essa receita é deliciosa, saudável e ótima para esse período de outono/inverno. Você precisará dos seguintes ingredientes:

100g de mandioca descascada, cozida e cortada em pedaços pequenos;

100g de cenoura descascada e ralada;

100g de peito de frango cozido, desfiado e temperado com sal a gosto;

Salsinha e cebolinha bem picadas;

½ cebola ralada;

1 dente de alho amassado;

500ml de caldo de legumes;

Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo

Inicie o preparo dessa sopa adicionando a mandioca cozida, a cenoura ralada e o caldo de legumes em um liquidificador. Bata até ficar bem homogêneo e reserve.

Em seguida, adicione o alho e a cebola em uma panela com um fio de azeite e deixe-os dourar. Em seguida, adicione o frango desfiado, a salsinha e cebolinha e tempere com o sal e a pimenta, se quiser, também adicione a páprica para dar um sabor a mais. Após isso, junte o caldo de mandioca do liquidificador na panela com o frango e misture bem. Acerte o tempero e mexa até ferver. Após isso, desligue e sirva com torradas. Fica irresistível e saudável.

Dica de receita 2: Lanche com patê de frango

Essa receita é perfeita para quem quer praticidade na hora de preparar algo para comer e, que seja gostoso e com boas fontes de vitaminas. Para preparar esse lanche, você precisará de:

500g de frango desfiado cozido;

300g de maionese;

6 colheres de requeijão light;

250g de milho verde;

250 g de azeitona;

2 cenouras médias raladas;

Cheiro verde a gosto;

Sal a gosto;

Pão francês ou integral.

Modo de preparo

Adicione o frango desfiado em uma vasilha e em seguida, misture-o com a maionese, até virar um creme. Adicione o requeijão e misture até ficar bem cremoso. Após isso, adicione a cenoura ralada, o milho verde e as azeitonas.

Adicione o cheiro verde e misture até o creme ficar bem homogêneo. Coloque no pão de sua preferência e aproveite!