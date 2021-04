Variante brasileira é a segunda cepa mais encontrada nos EUA

São Paulo – Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA apontam que a variante brasileira do Coronavírus, a P.1, já é a segunda cepa mais encontrada no país. Já são 434 pessoas infectadas por ela.

De acordo com o órgão, a primeira é a variante britânica B.1.1.7, responsável por 20 mil casos no país. Da terceira cepa, a sul-africana B.1.351, são já foram detectados 424 casos.

Os EUA enfrentam uma alta de contágios. Nessa quinta-feira (7/4), foram confirmados 80 mil novos casos no país.

De acordo com o jornal The Washington Post, um alerta das autoridades de saúde do país pede cuidado e indica que os surtos de casos identificados são devido às variantes mais transmissíveis.

Os casos da variante brasileira foram encontrados nos estados de Massachusetts, Illinois e Flórida.

Metropoles

foto ilustrativa